مصلحة المطارات بالوفاق تبحث التعاون مع الشركات الإسبانية

بحث المسؤلون عن مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء التعاون مع الشركات الإسبانية لتنفيذ مشاريع خاصة بالبنية التحتية للمطارات.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس المصلحة محمد بيت المال لسفير المملكة الإسبانية لدى ليبيا خافيير لاراشي، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

ووفق بيان صادر عن المصلحة، تناول الاجتماع آلية التعاون مع الشركات الإسبانية في تنفيذ مشاريع الانشاءات والبنية التحتية والتوريدات الخاصة بالمطارات، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خبرة الجانب الإسباني في مجال إدارة وتشغيل المطارات.

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