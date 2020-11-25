إحالة رئيس قسم التشغيل صبراتة ومشغلي محطة فشلوم 220 إلى محكمة باب بن غشير الجزئية

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أحال قسم التحقيقات في مكتب النائب العام اليوم الأربعاء رئيس قسم التشغيل صبراتة ومشغلي محطة فشلوم 220 إلى محكمة باب بن غشير الجزئية.

وذكر مسؤول بقسم التحقيقات – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن إحالة المتهمين المذكورين إلى المحكمة نتيجة إساءة استعمال سلطات وظيفتهم.

وكان قسم التحقيقات في مكتب النائب العام أحال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق لغرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية.

وذكر مسؤول الإعلام بمكتب النائب العام أن إحالة وكيل الوزارة تمت على خلفية تهم الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام ، وإحداث الضرر الجسيم به.

يشار إلى أن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام كان الفترة الماضي قد أمر بحبس عميد بلدية عين زارة عبدالواحد البلوق بتهمة إساءة استعمال السلطة والتقصير في حفظ المال العام.

وأصدر قسم التحقيقات في مكتب النائب العام في أواخر أكتوبر المنصرم أمر بالقبض على مدير الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، لاتهامه بالتقصير في حفظ وصيانة المال العام.

وفي ذات السياق، تمت إحالة وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس لاتهامهم بإحداث عمدي جسيم بالمال العام.

كما وجه مدير إدارة الفروع بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، عميد محمود ضو الحوات، رؤساء فروع ومكاتب جهاز المباحث الجنائية، بتكثيف الجهود بالبحث والتحري والقبض على وزير الحكم المحلي السابق، بداد قنصوة مسعود عبد الجليل، وإحالته للنائب العام.

وبحسب تعميم أصدره الحوات، فإن تكثيف البحث عن قنصوة يأتي بناء على تأشيرة رئيس جهاز المباحث الجنائية.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، نفذت حملات اعتقال بحقّ وزراء ومسؤولين كبار، بدعاوى تورطهم في قضايا فساد، من بينهم وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته التي أمرت النيابة العامة بحبسهما، على خلفية تهم نهب مال عام تقدّر بعشرات الملايين، وكذلك رئيس المجلس البلدي ببني وليد سلم نوير الذي تم سجنه بعد اختلاسه أموالا مخصّصة للنازحين.