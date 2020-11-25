شركة السهم للنقل العام تخفض أسعار تذاكر حافلاتها

أعلنت شركة السهم للنقل العام المساهمة اليوم الأربعاء عن تخفيض أسعار تذاكر الحافلات التابعة لها في جميع مسارات العاصمة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق الشركة لمشروع حافلتي بتسيير رحلات في عدة مسارات داخل العاصمة وخارجها.



وقالت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها خفضت أسعار تذاكر حافلاتها في جميع مساراتها بالعاصمة من دينار ونصف إلى دينار واحد فقط، في حين وصلت نسبة التخفيض في المسار رقم 14 الذي يمر بشارع النصر والميناء وميدان الشهداء وجسر الودان إلى 50% ليصبح سعر التذكرة 0.75 دينار.



يذكر أن شركة السهم للنقل العام هي شركة مساهمة ليبية يملك فيها القطاع العام ممثلا في شركة الاستثمار الوطني أسهما كما يملك فيها القطاع الخاص أسهما، وهي شركة متخصصة في مجال النقل والمواصلات وتعمل على توفير وتأمين النقل العام بأسعار مناسبة لجميع فئات الشعب مراعيةً فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

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