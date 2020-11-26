مؤسسة النفط.. خطوات عملية لتنفيذ قرار تغيير إدارات الشركات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، عن استمرار مراسم التسليم والاستلام لرؤساء المجالس بالشركات التابعين لها، وذلك بقاعة “السرير” الواقعة داخل مبنى المؤسسة بطرابلس.

وجرت مراسم التسليم والاستلام للجنة الإدارة الجديدة لشركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بحضور رئيس لجنة الإدارة السابقة خليفة عبد الصادق، ورئيس لجنة الإدارة الجديدة للشركة حسين أبو سليانة، إضافة إلى استلام رئيس لجنة الإدارة الجديدة لشركة “مليته للنفط والغاز”، محمد بن شتوان، بحضور رئيس لجنة الإدارة السابق حسين أبو سليانة.

وجرت، كذلك، مراسم التسليم والاستلام بين لجنة الإدارة المشغل لدى الشركة “الهروج”؛ حيث سلّم عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية السابق مهامه الى رئيس لجنة الإدارة الجديد مسعود اللقّع، إضافة إلى تسليم واستلام مجلس إدارة “الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة”.

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