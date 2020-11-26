ويليامز : الوضع في ليبيا لا يزال يعاني من تدهور اقتصادي و إنقسامات في المؤسسات السيادية و المالية

قالت ستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأربعاء أن “الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً”.

و شددت و يليامز على وصف البلاد بأنها تعاني من تدهور في مستويات المعيشة مقرونا بـ”انعدام الخدمات وتدهور اقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية

و اضافت من خلال الاجتماع الافتراض التاني للجولة التانية لملتقى الحوار السياسي الليبي أن كل ذلك يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين والذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية . بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك

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