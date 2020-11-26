ميناء طرابلس يستقبل بضائع مختلفة

استقبل ميناء طرابلس البحري، خلال الساعات الماضية، سفينة نقل القمح “أمينة” التابعة للوكيل الملاحي “الربان العالمية”، حاملة على متنها 19 ألف طن من القمح، بالإضافة إلى السفينة “برنسس دينا” التابعة للوكيل الملاحي “مدوين”، محمّلة بنحو ستة آلاف طن من الإسمنت السائب.

كما رست على أرصفة الميناء، إلى جانب هذه البواخر، السفينة “جولدن ارو” لنقل الإسمنت التابعة لـ”وكالة الروبيان للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها حوالي ستة آلاف طن من الإسمنت السائب، إضافة إلى السفينة “ليدر ام” التابعة للوكيل الملاحي “المنتظمة للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها 4500 طن تقريبًا من الإسمنت السائب.

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