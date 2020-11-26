الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبحث جودة دليل تصنيف الجامعات

بحث المسؤلون عن إدارة الوقاية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم اليوم الخميس، الجودة في قطاع التعليم وما صدر مؤخرًا من دليل تصنيف الجامعات.

وأوضح بيان للهيئة، بأن فريق من إدارة الوقاية قام بلقاء الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم لمراجعة بعض الملاحظات الواردة في جدول الأعمال بقاعة الاجتماعات بديوان هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا بطرابلس.

وتناول اللقاء دليل تصنيف الجامعات الليبية “الإصدار الأول- يوليو 2020″، إضافة إلى استعراض مراسلة وزير التعليم المكلف للهيئة بشأن الملاحظات الواردة حول دليل تصنيف الجامعات وعرض التقييم المقدم من الجمعية حول الدليل.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على إصدار قرار من قبل الهيئة بشأن تشكيل فريق للاجتماع مع وزارة التعليم لتحديد آلية عمله ومهامه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية