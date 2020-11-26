مصر تطرح مناقصة لشراء كميات “غير محددة” من القمح

أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح, من الموردين العالميين للشحن بين 20 – 31 من شهر يناير 2021.

وفي السياق ذاته؛ ذكر نائب رئيس الهيئة أنه يمكن توريد شحنات القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وفرنسا وألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى الأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا،رومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

من جهتها، تشترط الهيئة تسلم العروض بحلول في الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس، وإعلان النتائج بعد عصر اليوم.

وأضافت هيئة السلع التموينية أنها ستدفع مقابل الحبوب باستخدام خطابات ائتمان تضمن السداد في غضون 180 يومًا.

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