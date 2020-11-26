اقتصاد

مصر تطرح مناقصة لشراء كميات “غير محددة” من القمح

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح, من الموردين العالميين للشحن بين 20 – 31 من شهر يناير 2021.

وفي السياق ذاته؛ ذكر نائب رئيس الهيئة أنه يمكن توريد شحنات القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وفرنسا وألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى الأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا،رومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وصربيا.

من جهتها، تشترط الهيئة تسلم العروض بحلول في الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس، وإعلان النتائج بعد عصر اليوم.
وأضافت هيئة السلع التموينية أنها ستدفع مقابل الحبوب باستخدام خطابات ائتمان تضمن السداد في غضون 180 يومًا.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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