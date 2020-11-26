السفارة الفرنسية في ليبيا تجدد دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط و تدعو إلى إدارة شفافة لعائدات النفط

أكدت سفارة فرنسا في ليبيا اليوم الخميس من جديد التزامها الراسخ بوحدة وسلامة واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط.

و ذكرت سفارة فرنسا أنه بموجب قرار مجلس الأمن 2213 (2015) أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط سواء كان مصدره جماعة مسلحة أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، هو مس بالصالح العام الليبي والذي قد يخضع لعقوبات.

ورحبت بجهود المؤسسة الوطنية للنفط أنها أول مؤسسة ليبية تنشر علنا عائدات بيع النفط، في سبيل تحقيق إدارة شفافة وفعالة للقطاع النفطي، كما تشيد برئيسها مصطفى صنع الله الذي يقود مهمتها بشجاعة في خدمة جميع الليبيين.

و دعت الأطراف الليبية إلى الاتفاق بسرعة على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط بحسب بيان السفارة

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