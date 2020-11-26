مجلس إدارة صندوق الإنماء المكلف يستلم مهامه خلفًا لمجلس الإدارة المعفي

أعلن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس عن استلام مجلس إدارة الصندوق المكلف لمهامه خلفا للمجلس المعفي، وفق قرار مجلس الأمناء.

وأوضح المجلس في بيان، بأن عملية التسليم والاستلام تأتي تنفيذا لقرار مجلس أمناء صندوق والقاضي بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتسمية مدير عام جديد للصندوق.

وحضر مراسم التسليم أعضاء مجلس الإدارة السابقين والجدد، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة المكلف حديثاً محمود الوشاحي والمدير العام المكلف سامي الغزيوي، فضلاً عن رئيس مجلس الإدارة السابق رمضان الأرناؤوطي.

وكان مجلس الأمناء بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي قرر في 23 نوفمبر الماضي خلال اجتماعه العادي الثاني للعام 2020، إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتكليف مدير تنفيذي له.

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