مصلحة الموانئ تضع المبادئ الأساسية لعمل السفن داخل الموانئ

أحالت مصلحة الموانئ والنقل البحري بالحكومة الليبية، تعليماتها إلى كافة رباببين السفن والوكلاء الملاحيين وخطوط الشحن، المبادئ الأساسية لسياسة عمل السفن داخل ميناء بنغازي البحري، والمعتمدة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفقًا للمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، والمتمثلة في ضرورة موافقة جميع الجهات السيادية التابعة للدولة والشركات المشغلة؛ للحفاظ على سير العمل وفق الضوابط بالمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ.

وإضافة إلى التعميم؛ فقد بات على كافة رباببين السفن القادمة لميناء بنغازي البحري نشر هذه المدونة في مكان بارز داخل السفينة غرفة القيادة وحجرة التحكم بالمحركات وصالات الضباط والبحارة وصالات الاجتماع.

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