ألمانيا تقدم 17 مليار يورو للشركات المتضررة حال تمديد الإغلاقات

حثّ الاتحاد الألماني لتجار التجزئة على ضرورة التحرك ومساعدة الشركات، في ظلّ الاتجاه لتشديد الإجراءات بالنسبة لعدد العملاء في المتاجر.

جاء ذلك، قبيل انعقاد قمة بين الحكومة الألمانية الاتحادية ورؤساء حكومات الولايات؛ حيثُ يحاول المشاركون في القمة مناقشة سبل المضي قدمًا في احتواء الجائحة، والخروج بأقل أضرار اقتصادية ممكنة.

من جهته، قال المدير التنفيذي للاتحاد، إنه يجب مساعدة الشركات التجارية داخل المدن، حيث تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا تقديم مساعدات مالية بقيمة 17 مليار يورو للشركات المتضررة، في حال تمديد الإغلاقات التي تفرضها الجائحة.

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