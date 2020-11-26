فرنسا تدعو الليبيين لإيجاد إدارة شفافة لعائدات النفط

دعت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، الأطراف الليبية إلى الاتفاق بسرعة على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط.

وأشادت السفارة في بيان، بكفاءة قوات الأمن الليبية في التعامل مع محاولة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، يوم الاثنين الماضي.

وقام جهاز حرس المنشآت النفطية وبدعم من قوة تابعة لوزارة الداخلية، بالتصدي للمسلحين وإحباط محاولة الاقتحام دون وقوع أي أضرار بشرية أو مادية.

وشددت السفارة الفرنسية على ضرورة ضمان سلامة منشآت وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، مرحبة بالإصلاحات الجارية لحرس المنشآت النفطية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وجددت السفارة “التزامها الراسخ بوحدة وسلامة واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط، وذكّرت أنه بموجب قرار مجلس الأمن 2213 (2015)، أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، سواء كان مصدره جماعة مسلحة أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، هو مس بالصالح العام الليبي، والذي قد يخضع لعقوبات.

وأبدت السفارة ترحيبها بجهود المؤسسة الوطنية للنفط، لنشرها عائدات بيع النفط علناً، في سبيل تحقيق إدارة شفافة وفعالة للقطاع النفطي.

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