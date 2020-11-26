البدري لصدى الاقتصادية:ملف الجرحى أرهق الاقتصاد الليبي من ناحيتين … وهذه أسباب تظاهراتهم أمام المركزي

قال نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد السلام البدري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الحكومة لا علاقة لها بسداد ديون الجرحى وأن هذا الموضوع يخص مصرف ليبيا المركزي لتواجد الأموال لديه .

وتابع بالقول: مطالبة الجرحى تأتي لمعرفتهم أن الأموال تتواجد لدى المصرف المركزي ، ولذلك المظاهرات هناك ، مضيفاً أن الحكومة لم تشكل لجنة للجرحى الآن وأن هذا الموضوع كلف الدولة من حيث علاج الجرحى بالخارج .

وتابع أن ملف الجرحى أرهق الاقتصاد من ناحيتين وهما: إصابة الشباب بإعاقة دائمة نتيجة الحرب، وتراك الديون على الدولة الليبية في عدد من البلدان .

وأفاد : إذا تم تشكيل حكومة موحدة مستقبلاً فأول مشكلة سيتم معالجتها تخص الجرحى ، وهم ليبين أصيبو بحروب لا شأن لهم بها ، ويجب يتم جبر الضرر لهم في كافة المدن الليبية ومن اللازم علينا كمسؤولين الوقوف معهم لمعالجة مشاكلهم الناتجة عن الحرب وعدم التخلي عنهم .

حيث قام عدد من المتظاهرين متمثلين في الجرحى بإقفال مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي وذلك احتجاجاً على عدم سداد ديون العلاج لهم .

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