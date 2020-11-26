المركزي في رسالة سرية مسربة يرد على بيان المؤسسة الوطنية للنفط … ويكشف أن بياناتها مغلوطة وقيمة العجز بالميزانية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على نسخة مسربة لمراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” الى رئيس مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” حول بيان المؤسسة بخصوص الإيرادات .

حيث قال محافظ المركزي أن حجم الايرادات النفطية الموردة الى مصرف ليبيا المركزي قد بلغت خلال اكتوبر وحتى نصف نوفمبر حوالي 15 مليون دولار بالرغم من اعلان المؤسسة بلوغ الانتاج 1.2 مليون برميل نفطي في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الدولة الليبية للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة وارباب اسر وللتأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة .

وتضمنت المراسلة أن أعمال المراجعة تبين قيام المؤسسة بعدم توريد جزء من ايرادات النفط للخزانة العامة تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار بالمخالفة ، وهو مبلغ لو ورد بالحسابات لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي ، وبالرغم من ترحيب المركزي بعودة انتاج النفط وتصديره الا ان البنك تفاجأ بتصرف المؤسسة بالمخالفة من حجب التصرف بالايرادات عن حسابات الدولة لدى المركزي .

المركزي أكد خلال المراسلة أن مصرف جهة مختصة بإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي ، وأن عائدات النفط والغاز مللك للدولة الليبية .

المركزي كشف أنه تعامل مع مايراد إليه من مؤسسة النفط على افتراض صحتها والتي اكتشف مؤخراً أنها غير صحيحة .

محافظ المركزي خلال الرسالة السرية المسربة أن ايراد النفط هي المصدر الشبه وحيد لتمويل الميزانية بنسبة 96‎%‎ وتعاني الميزانية عجز بلغ 80 مليار منذ 2013 و60 مليار صرفت من الحكومة الموازية فضلا عن العجز التراكمي في ميزان المدفوعات أكثر من 52 مليار دولار .

تضمنت المراسلة أن المركزي حرص على عدم التأي بنفسه في الصراعات والانشاء بالأدوار المناطة به ، مكررا حرصه على التعاون مع كافة المؤسسات للوصول إلى حل للأزمات القائمة .

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