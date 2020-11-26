لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف.. ارتفاع قياسي للدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي… اخر الأسـعار

قفز سعر الدولار الامريكي بشكل قياسي وملحوظ مقابل الدينار الليبي لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية صعودها الكبير ايضا في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الخميس.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعا قياسياً في التعاملات مساءا اليوم مقابل الدينار الليبي ليواصل صعوده فوق حاجز الـ6 دنانير ونصف .

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 26-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.60 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.61 دينار

اليورو = 7.81 دينار

الجنية الإسترليني 8.65 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.40 دينار

الجنية المصري 0.42 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.89 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.87 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.38 دينار “مصرف الجمهورية”.

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