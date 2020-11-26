“المركزي” يؤكد لصدى مباشرته تسليم السيولة إلى المصارف التجارية

أكد مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه باشر اليوم الخميس في تسليم السيولة النقدية إلى خزينة المصارف على أن يتم توزيع السيولة علي فروع المصارف التجارية الأسبوع القادم.



وتشهد كافة أنحاء البلاد أزمة سيولة كبيرة حيث يعاني المواطنون من شح في السيولة النقدية ولم تصل لفروع المصارف التجارية أي عملة محلية من المصرف المركزي منذ شهر سبتمبر الماضي.

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