ميناء رأس لانوف يُصدّر نحو مليوني برميل نفط

صدّرت شركة الهروج للعمليات النفطية دفعة جديدة من النفط الخام عبر الناقلة GLORY CROWN ، وفق وحدة النقليات في ميناء رأس لانوف.

وبحسب البيانات الحديثة، فإن الشحنة تقدر بـ1.932 مليون برميل ووجهتها إلى إيطاليا، وتعد هذه الشحنة الرابعة منذ سبتمبر الماضي عقب استئناف عمليات تصدير النفط ورفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية بعد توقف دام لأشهر.

وكان موقع “أراجوز” المختص بشؤون مؤشرات الأسعار وبيانات سوق الطاقة والسلع العالمية، كشف الأسبوع الماضي، أن ليبيا شحنت حوالي 489 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال أكتوبر، “متوسط إجمالي التصدير في اليوم” أي أكثر من 3 أضعاف الكمية المصدرة في سبتمبر، منوهًا بأن الكمية لا تزال أقل بكثير من متوسط عام 2019 بأكمله والذي يزيد قليلاً عن مليون برميل في اليوم.

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