اقتصاد الوفاق تناقش المشروع التنموي للوزارة والجهات التابعة لها لعام 2020

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، إنها ناقشت مشروع البرنامج التنموي وخطة عمل الوزارة والجهات التابعة لعام 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الاجتماع الذي ضم مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة ومدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة تناول المشاكل والصعوبات التي تواجه الجهات التابعة في أداء مهامها و سبل تذليلها كما تم التطرق لمدى تأثير جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والبرنامج التنموي للعام 2020.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث أيضا آلية التواصل والتنسيق بين الوزارة والجهات التابعة بتفعيل برنامج التحول الرقمي الخاص بالوزارة.

وبحسب البيان من المتوقع أن تحيل الوزارة البرنامج إلى وزارة التخطيط ضمن خطة عمل الوزارة والجهات التابعة لعام 2021، بعد تقديم التعديلات في مدة أقصاها الاثنين القادم.

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