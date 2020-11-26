“مكافحة الفساد” تطلب من عمداء البلديات الجدد إبلاغها عن تجاوزات المجالس السابقة

طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني وعمداء البلديات المنتخبون حديثا بإبلاغها عن أي تجاوزات مالية وقانونية قام بها العمداء السابقون.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، بأن على العمداء الجدد ضرورة إبلاغها عن تجاوزات المجالس السابقة من خلال حصر وتقييم المشاريع التي قامت بها المجالس بولايتها المنتهية.

وأشار البيان إلى أن على العمداء الجدد استلام جميع المشاريع التي قامت بها المجالس البلدية السابقة وحصرها وتقييم نسبة الإنجاز فيها مع تأكيد خلوها من المشاريع الوهمية والفساد.

وطالبت الهيئة من المواطنين بضرورة إبلاغها عن أي شبهة فساد أو مخالفات للقانون حتى تقوم بدورها الرقابي ومكافحة الفساد بجميع الجهات والمناطق.

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