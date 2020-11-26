تدشين محطة طبرق الغازية بقدرة إنتاجية إلى 740 ميغاوات

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء “إبراهيم الفلاح” اليوم الخميس بمدينة طبرق مع عميد بلدية طبرق وأعضاء المجلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة وعدد من مسؤولي الشركة للإنتاج والنقل والتوزيع ، وذلك لتوطين مشروع محطة طبرق الغازية الجديدة لتوليد الكهرباء.

حيث تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة كافة الصعاب والعقبات التي تواجه المشروع، واستعراض المراحل التي مر بها المشروع.

من جهته أكد “الفلاح” على أهمية الشروع في تنفيذ المشرزوع الذي سيكون بادرة خير على مدينة طبرق وعلى كل المناطق “على حد قوله”.

كما تم توطين المشروع بقدرة 740 ميجاوات بحضور المدير العام للشركة وعميد بلدية طبرق وأعضاء المجلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة وعدد من مسؤولي الشركة بكهرباء طبرق .

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