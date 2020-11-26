“صنع الله”: إيراداتنا النفطية خلال شهرين تجاوزت 3.12 مليار دولار ونحذر من توقف الإنتاج في حال المساس بالإيرادات المحتجزة

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” في خطاب موجه لرئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إن المؤسسة وبالتنسيق مع السلطات الليبية وبما يتفق مع الالتزامات القانونية المحلية والدولية تقوم بإيداع إيرادات بيع النفط والغاز في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي، وقد بلغت تلك الإيرادات حتى يوم الثامن عشر من نوفمبر أكثر من 3.12 مليار دولار.



وأضاف “صنع الله” في خطابه أن احتجاز عائدات النفط في حساب لدى المصرف الليبي الخارجي جاء بتوجيه من رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” وهو المكلف بالإشراف الوحيد والفعال على المؤسسة وفقا لقرارات مجلس الأمن، بحسب الخطاب، ويهدف ذلك الاحتجاز للعائدات لأن يكون مؤقتا إلى حين التوصل لتسوية سياسية شاملة والتوافق بين الأطراف الليبية على نموذج جديد لإدارة شفافة لعائدات النفط والغاز.



وأكد بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة ليبية تتواجد في جميع ربوع الوطن مختلطة من الموظفين الليبيين الوطنيين الذين يشاركون جميع الليبيين تطلعاتهم لضمان الإدارة العادلة والشفافة لثروة البلاد ووقف استنزاف المدخرات واختياطات البلاد من النقد الأجنبي والمساهمة في مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لكل الليبيين.



وحذر “صنع الله” في ختام الخطاب من أن المساس بالإيرادات المحتجزة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي قد يؤدي إلى توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من الإيرادات النفطية.

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