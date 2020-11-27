“اقتصاد الوفاق” تبحث تداعيات الجائحة على مشروعاتها

ناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة، خلال اجتماع موسع، المشروع التنموي للوزارة والجهات التابعة لها لعام 2021.

وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد رجب خليل، وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، مع مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة ومدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة؛ بحث المشكلات والصعوبات التي تواجه الجهات التابعة في أداء مهامها وسبل تذليلها، إضافة إلى بحث مدى تأثير جائحة “كورونا” على الوضع الاقتصادي والبرنامج التنموي لعام 2020.

وتطرق المجتمعون إلى مناقشة آلية التواصل والتنسيق بين الوزارة والجهات التابعة لتفعيل برنامج التحول الرقمي الخاص بالوزارة، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنظيم ورشة عمل تتناول خطة الوزارة لعام 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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