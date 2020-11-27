اقتصاد

“اقتصاد الوفاق” تبحث تداعيات الجائحة على مشروعاتها

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة، خلال اجتماع موسع، المشروع التنموي للوزارة والجهات التابعة لها لعام 2021.

وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد رجب خليل، وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، مع مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة ومدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة؛ بحث المشكلات والصعوبات التي تواجه الجهات التابعة في أداء مهامها وسبل تذليلها، إضافة إلى بحث مدى تأثير جائحة “كورونا” على الوضع الاقتصادي والبرنامج التنموي لعام 2020.

وتطرق المجتمعون إلى مناقشة آلية التواصل والتنسيق بين الوزارة والجهات التابعة لتفعيل برنامج التحول الرقمي الخاص بالوزارة، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنظيم ورشة عمل تتناول خطة الوزارة لعام 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك