ميناء بنغازي يستقبل شحنة بنزين مستورد من هولندا

وصلت إلى ميناء بنغازي ناقلة المحروقات “كيب باكتون”، وعلى متنها 32 ألف طن متري من وقود البنزين، المستورد من هولندا.

وكان الميناء قد استقبل، خلال اليومين الماضيين، سفينة نقل الحاويات “ألك”، التابعة للوكيل الملاحي “شركة دليل للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 172 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة إلى دخول السفينة “نيكولا”، التي تتبع شركة “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 266 حاوية بضائع مختلفة.

وقد دخلت السفينة “سيلي ام” التابعة للوكيل الملاحي “شركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 7200 طن من أكياس الإسمنت

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