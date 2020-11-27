اقتصاد

مؤسسة الطاقة الذرية تبحث التقرير السنوي لعام 2020

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت إدارة تقنيات توليد الطاقة بمؤسسة الطاقة الذرية الليبية، هيكلية الإدارة، والقوى العاملة بها، إضافة إلى بحث الأعمال المُنجزة خلال عام 2020.

‏وخلال اجتماع موسّع عُقد بصالة الاجتماعات بمقر المؤسسة؛ تم وضع مقترح لخطة عمل عام 2021، ومناقشة التقرير السنوي لعام 2020.

وقد شارك في الاجتماع، مدير إدارة تقنيات توليد الطاقة ناجي ساسي، إضافة إلى أعضاء المؤسسة.

يذكر أن المؤسسة أطلقت دورة حول نظام القيادة والتحكم الموحد، والتي تهدفُ إلى زيادة الوعي بمفهوم القيادة والتحكم الموحد، وتقديم هيكل نموذجي له، ومناقشة وظيفة وقدرات نظام القيادة والتحكم الموحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك