مؤسسة الطاقة الذرية تبحث التقرير السنوي لعام 2020

ناقشت إدارة تقنيات توليد الطاقة بمؤسسة الطاقة الذرية الليبية، هيكلية الإدارة، والقوى العاملة بها، إضافة إلى بحث الأعمال المُنجزة خلال عام 2020.

‏وخلال اجتماع موسّع عُقد بصالة الاجتماعات بمقر المؤسسة؛ تم وضع مقترح لخطة عمل عام 2021، ومناقشة التقرير السنوي لعام 2020.

وقد شارك في الاجتماع، مدير إدارة تقنيات توليد الطاقة ناجي ساسي، إضافة إلى أعضاء المؤسسة.

يذكر أن المؤسسة أطلقت دورة حول نظام القيادة والتحكم الموحد، والتي تهدفُ إلى زيادة الوعي بمفهوم القيادة والتحكم الموحد، وتقديم هيكل نموذجي له، ومناقشة وظيفة وقدرات نظام القيادة والتحكم الموحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية