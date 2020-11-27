الوطنية للنفط تحذر من المساس بالايرادات المحتجزة بحساباتها

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط، من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة في حال المساس بالايرادات المحتجزة بحساباتها بالمصرف الليبي الخارجي.

وأضافت المؤسسة الخميس، في خطابات وجهتها إلى عدد من الجهات المعنية بالدولة اللليبية، أوضحت فيه كل ما يتعلق بشأن التصرف في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية، وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة.

يذكر بأن المؤسسة الوطنية للنفط استنكرت فيما سبق ما أسمته “المغالطات والتضليل” في بيان مصرف ليبيا المركزي حول الإيراد والانفاق في الفترة ما بين يناير إلى أكتوبر الماضي واصفة إياه بالادعاء “الكيدي” الصادر عن المركزي.

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