“كورونا” يواصل التلاعب بأسعار النفط عالميًا

سجّلت أسعار النفط العالمية تراجعًا، اليوم الجمعة، في ظل المخاوف من زيادة المعروض والقلق إزاء قدرة اللقاح على القضاء على فيروس “كورونا”، حيث أبدى عدد من العلماء شكوكًا بشأن مدى قوة نتائج التجارب.

وعند حلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا؛ نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، عشرة سنتات مُسجّلة 47,70 دولارًا للبرميل، وبالمقابل نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا إلى 44,85 دولارًا للبرميل.

جدير بالذكر أنه لم تتم تسوية أسعار الخام الأمريكي، أمس الخميس، بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

يذكر أن الخامين كليهما ارتفعا حوالي 6% هذا الأسبوع بعد أن أعلنت “أسترازينيكا” أن لقاحها لـ”كوفيد-19″ قد يكون فعّالاً بنسبة تصل إلى 9%.

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