بعد تصاعد الخلاف بين المركزي ومؤسسة النفط … تعرف على دراسة المسؤولين فعلياً عن مصير حساب الإيرادات بالمصرف الخارجي

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” يوم الأمس خلال مراسلته إلى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أن البنك الخارجي قام بإيقاف سداد أجرة نقل الناقلة explorer gas والتي تم شحنها من ميناء مليتة للتفريغ بميناء زويتينة في سابقة خطيرة وبخلاف الترتيبات المعمولة بها وأنه من الممكن خفض الإنتاج النفطي أو ايقافه لهذا السبب وفقا لصنع الله .

“صنع الله” أشار في مراسلته إلى دراسة خبرائه الخيارات المناسبة والمتاحة التي يمكن اللجوء إليها ، ومن ضمنها فتح حسابات فالخارج بما يضمن استمرارية وانسياب عمليات الانتاج والتشغيل .

مسؤول مالي أكد لصدى الاقتصادية على أن مصرف الليبي الخارجي وبأوامر محافظ المركزي “الصديق الكبير” يوقف صرف مستحقات الشركات الناقلة للنفط في محاولة للضغط على المؤسسة لتحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي وفقاً لقوله .

وفي تصريح لمسؤول بالمصرف الليبي الخارجي كشف لصدى الاقتصادية عن دراسة فعلية لتحويل حساب الإيرادات من المصرف الليبي الخارجي إلى مصارف بالخارج ، مشيراً إلى أنه رغم إعادة تشكيل الجمعية العمومية للبنك إلا أنه لازال تحت إدارة محافظ المركزي “الصديق الكبير” .

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