شركة البريقة تناشد الجهات الأمنية توفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود

ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط الجهات الأمنية والضبطية بتحمل مسؤولياتها وتوفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته التابعين لشركات التوزيع.

وقالت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” اليوم الجمعة إنها تنأى بنفسها عن المسؤولية في أي مختنقات أو ازدحام قد يحدث على المحطات نتيجة اعتصام السائقين احتجاجا على ما يتعرضون له من سطو ومضايقات.

وأكدت شركة البريقة أن الوقود متوفر بكافة مستودعاتها، مشيرة إلى ان سبب غلق بعض محطات الوقود اليوم هو ما حدث من اعتداء على سائق شاحنة بطريق المطار بطرابلس.

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