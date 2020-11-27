البريقة” تناشد الجهات الأمنية حماية سائقي شاحنات الوقود

ناشدت شركة “البريقة لتسويق النفط”، الجهات الأمنية والضبطية المعنية؛ تحمّل مسؤولياتها في توفير الحماية لسائقي شاحنات نقل الوقود ومشتقاته، التابعين لشركات التوزيع والجمعية العربية لنقل الوقود؛ نظرًا لتكرار حالات الاعتداء على سيارات نقل الوقود؛ ممّا دفع السائقين إلى الاعتصام احتجاجًا على ما يتعرضون له من سطو ومضايقات.

وفي السياق ذاته، أخلت الشركة مسؤوليتها فيما ينتج جراء الاعتصام، من اختناقات أو ازدحام على محطات الوقود.

من جهة، أخرى طمأنت “البريقة”، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المواطنين بخصوص توفر الوقود في كافة مستودعاتها، مشيرة إلى أن سبب إغلاق بعض المحطات، اليوم، جاء على خلفية حادثة اعتداء على سائق شاحنة بطريق المطار.

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