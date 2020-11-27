“الشحومي”: مشكلة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية حول الإيرادات تكمن بموافقة أطراف محلية رئيسية

قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي “سليمان الشحومي” اليوم الجمعة إن المشكلة الأساسية بين المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط حول توريد الإيرادات لحسابات المصرف المركزي بالأساس هي تنفيذ لتفاهمات دولية حول إدارة الصراع وبموافقة أطراف محلية رئيسية وتهدف للسير نحو الاستقرار تتجاوز القواعد المتعارف عليها بالظروف الطبيعية على أمل أن تقوم حكومة وحدة وطنية في ضوء الحوار السياسي.

وأشار “الشحومي” ضمن منشورا له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه لا يمكن التحجج بالقوانين والنظم المعمول بها في ليبيا ونحن فاقدين كدولة ومؤسسات اقتصادية لمقوماتها جملة وتفصيل.

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