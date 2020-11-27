“البريقة لتسويق النفط” تستقبل 37 ألف اسطوانة غاز

دعت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، كافة البلديات التي لم تستكمل إجراءاتها، إلى التوجه للإدارة العامة التجارية لإتمام الاجراءات، المتعلقة باستلام اسطوانات غاز الطهي.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن مستودعاتها استقبلت نحو 37 ألف أسطوانة غاز طهي، مشددةً على ضرورة تواصل مجالس البلديات مع الشركة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أنها بصدد نشر قوائم بأسماء المواطنين الذين من حقهم استلام مخصصاتهم من الاسطوانات وفق البيانات الواردة لمنظومة الشركة، بحسب محلّ السكن والذين قاموا بالحجز من سنة 2016.

ووفقًا للقوائم فإن البلديات التي تسلمّت مخصصاتها هي “طرابلس، الزاوية الغرب، سواني بن آدم، وادي عتبة مرزق ، الشرقية أم الأرانب السائح، نالوت، صبراتة، درج،القره بولي، اوباري، زلطن”.

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة لأسطوانات غاز البلديات هي “رقم كتب العائلة، رقم ورقة العائلة، ورقم القيد”.

وكشفت عن قرب الإعلان عن رابط لمنظومة الحجز التابعة للشركة، وفقًا للإجراءات الجديدة التي تتبعها الشركة، للتخفيف من معاناة المواطن.

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