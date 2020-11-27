بعد تكليفه.. رئيس “الخليج العربي” يتفقّد حقل “السرير” النفطي

قام رئيس مجلس الإدارة لشركة “الخليج العربي للنفط”، فضل الله عيسى احتيتة، بزيارة تفقدية إلى حقل “السرير” النفطي، وهي الأولى له بعد توليه لمنصب رئيس مجلس الإدارة بالشركة.

وتضمنت الجولة، عقد اجتماع موسّع مع عضو لجنة الإدارة المالية والموارد البشرية والإمداد والخدمات والنقل، أشرف محمد العبار، للاطلاع على سير العمل بالحقل، ومعرفة إمكانية رفع القدرة الإنتاجية للحقل، إضافة إلى بحث المشكلات التي يتعرض لها الموظفون بالحقل.

وشارك في هذه الجولة عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والشؤون الفنية والمصافي وعضو لجنة الإدارة للإنتاج والحفر والجيولوجيا والجيوفيزياء والمعلومات، ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة و مدير إدارة النقل ومدير إدارة الأمن الصناعي ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة لحقل “السرير” النفطي.

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