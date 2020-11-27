خاص… ضمنها معالجة أوضاع البنوك و تعدد سعر الصرف … مسؤول يكشف لصدى آثار اجتماع مجلس إدارة المركزي إذا تم مستقبلاً

كشف مصدر رفيع المستوى لصحيفة صدى الاقتصادية عن خطوات مهمة بعد تفعيل مجلس إدارة المركزي وانعقاده

حيث قال : في ظل الظروف التي تشهدها البلاد اليوم من حوارات سياسية وعسكرية مبشرة بحلول السلام يطرح سؤول مهم جداً وهو أين مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي من هذه التطورات الإيجابية وهل يعلم الليبين بأن اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي واحداث توافق بينهم وهم الذين لايتجاوز عددهم ستة أشخاص بماذا سيعود علينا في ظل الأزمة المالية المصرفية الخانقة .

وقال المصدر :سنعدد لكم ماذا يمكن أن يفعل مجلس ادارة البنك المركزي خلال أيام من انعقاده ، سوف يقوم باتخاذ قرارت مهمة جداً فيما يتعلق بسعر الصرف ، ووضع خطة كاملة للبلاد شرقا وغربا لانهاء مشكلة. السيولة في ظرف وجيز .

وتابع بالقول: سوف تنخفض أسعار السلع والخدمات بنسبة 30‎%‎ ، خلال أيام و تستمر في الانخفاض ، وسيقوم مجلس إدارة البنك المركزي بحل الكثير من مشاكل التي تواجه المصارف الليبية وعلى رأسها المصرف الليبي الخارجي وكذلك المصرف التجاري الوطني على اعتبار أنه يمثل الجمعية العمومية لهذه المصارف.

بالإضافة إلى أنه سوف تكون هجرة للسيولة من مركز تخزينها الآن إلى مكانها الطبيعي وهو المصارف الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى إيقاف طباعة العملة شرقاً وغرباً .

وطالب المصدر كافة المواطنين البسطاء و المسؤولين في الدولة بالقيام بدورهم من أجل سرعة اجتماع هذا المجلس لرفع المعاناة على الليبين تدريجياً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية