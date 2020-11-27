الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لتسهيل الحصول على التأشيرة البريطانية لمستخدمي قطاع النفط

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس ورشة عمل موسعة بالتعاون والتنسيق مع مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني (LBBC) بإشراف الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية وإدارة التدريب والتطوير بالمؤسسة وبمشاركة السادة مدراء التدريب والتطوير والموارد البشرية بشركات القطاع، وأكثر من 30 جهة تدريبية بريطانية بين جامعات ومعاهد.

حيث تم خلال الورشة استعراض أوجه التعاون الممكنة بين الإدارة العامة لتنمية الموارد المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع مع مختلف الجهات التدريبية البريطانية، إضافةً لاستعراض ومناقشة برامج التدريب الخارجي المقترح تنفيذها في عام 2021، في الشقين التأهيلي والتطويري ومختلف البرامج التخصصية القصيرة.

كما تمت مناقشة مختلف الصعوبات التي تحول دون استئناف التعاون في مجال التدريب ببريطانيا والتي يأتي على رأسها صعوبة الحصول على التأشيرة البريطانية لمستخدمي القطاع الموفدين للتدريب وعائلاتهم المرافقين لهم

من جهته أبدت كل الجهات المعنية من الجانب البريطاني المشاركين بالورشة تفهمهم لهذه الصعوبات وتعاونهم الكامل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها وقد تم الاتفاق على سلسلة من الإجراءات من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة البريطانية لمستخدمي القطاع.

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