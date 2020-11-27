اقتصاد

توقعات لوكالة الطاقة بأن تتجاوز الصين أميركا في صدارة تكرير النفط

تم النشر منذُ 52 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد أسهمت بصناعة تكرير النفط الخام، ما ساعد في دفع الطلب العالمي على النفط بعدما أثر فيروس كورونا عليه بالانخفاض، ما جعلها تظهر في التحول العالمي لصناعة التكرير.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة أنه مع تزايد الطلب على البلاستيك والوقود في الصين وبقية آسيا، تم توسيع طاقة التكرير في الصين، مضيفة أن مصافي التكرير الصينية أصبحت قوة متنامية في الأسواق الدولية للغازولين والديزل من بين أنواع الوقود الأخرى.

وتوقعت وكالة الطاقة أن تتجاوز الصين في عام ٢٠٢١ الولايات المتحدة التي كانت في صدارة قطاع التكرير، منذ بداية عصر النفط في منتصف القرن الـ19.

يشار إلى أن قطاع تخزين النفط التجاري الصيني اشترى مخزوناً كبيراً في عام 2020 الجاري حيث قام بتحقيق أرباح كبيرة للمشغلين والتجار والمصافي في جميع أنحاء العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك