توقعات لوكالة الطاقة بأن تتجاوز الصين أميركا في صدارة تكرير النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد أسهمت بصناعة تكرير النفط الخام، ما ساعد في دفع الطلب العالمي على النفط بعدما أثر فيروس كورونا عليه بالانخفاض، ما جعلها تظهر في التحول العالمي لصناعة التكرير.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة أنه مع تزايد الطلب على البلاستيك والوقود في الصين وبقية آسيا، تم توسيع طاقة التكرير في الصين، مضيفة أن مصافي التكرير الصينية أصبحت قوة متنامية في الأسواق الدولية للغازولين والديزل من بين أنواع الوقود الأخرى.

وتوقعت وكالة الطاقة أن تتجاوز الصين في عام ٢٠٢١ الولايات المتحدة التي كانت في صدارة قطاع التكرير، منذ بداية عصر النفط في منتصف القرن الـ19.

يشار إلى أن قطاع تخزين النفط التجاري الصيني اشترى مخزوناً كبيراً في عام 2020 الجاري حيث قام بتحقيق أرباح كبيرة للمشغلين والتجار والمصافي في جميع أنحاء العالم.

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