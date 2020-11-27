المغرب يخصص أكثر من 500 مليون درهم للاستثمار السياحي

خصص المغرب نحو 534 مليون درهم كميزانية للاستثمار في قطاعي السياحة والنقل الجوي للعام المقبل.

وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية العلوي إن هذه الميزانية المذكورة ستكون لسنة ٢٠٢١، مشيرة إلى أنها تعادل 90% من الميزانية الإجمالية، مضيفة أن الميزانية المخصصة للتسيير تفوق 60.11 مليون درهم.

وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، وكشفت العلوي أن ميزانية السياحة والنقل الجوي تتوزع على 142.6 مليون درهم للإدارة المركزية في العام القادم، وهو أقل بنسبة 52٪ مقارنة بالعام الحالي.

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