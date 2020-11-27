عضو بمجلس الدولة: بيانات وقرارات الوطنية للنفط أغراضها لدول كبرى وليست في صالح ليبيا

قال عضو بمجلس الدولة “سعد بن شرادة” أمس الخميس إن هناك أطراف خارجية تتحكم في المؤسسة الوطنية للنفط تجعلها تخرج ببيانات ليس في وقتها، لأغراض دول كبرى وليست في صالح ليبيا.

وأشار “بن شرادة ” في تصريح له لقناة الأحرار رصدته صدى الاقتصادية أن الوضع الراهن في البلاد جعل المؤسسة تحت تحكم عدد من الأطراف الخارجية، وتن المؤسسة عريقة ولها قانون منظم منذ وقت طويل.

وأضاف أن المؤسسة لاتملك تعليق الحساب في المصرف الخارجي لأن من يعلق الحساب السلطة التشريعية وهي مصرف ليبيا المركزي، وأنه قرار وإجراء غير قانوني، ويمكن إجراءه في حال حكومة واحدة او قرار أممي دولي.

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