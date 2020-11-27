“الجديد”: المصرف المركزي يحاول تدنيس الحقيقة في بياناته عن الإيرادات والإنفاقات

قال الخبير الاقتصادي ” مختار الجديد” أمس الخميس إن المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها الأخير يعد نقلة في سياسية المؤسسة، وأنه من غير المعقول أن المصرف المركزي يتهم المؤسسة بهذا الشكل والأسلوب في بيانه الأخير.

وأضاف “الجديد” خلال تصريحا له لقناة الأحرار رصدته صدى الاقتصادية أن هناك صغوطات دولية على المؤسسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يحاول تدليس الحقيقة في الإيرادات في بياناته.

وأشار الخبير الاقتصادي أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك أي سياسية لتجميد الحساب الخارجي وهو إجراء غير مقبول.

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