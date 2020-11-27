لليوم الثالث.. صعود قياسي للدولار مقابل الدينار الليبي… اخر أسعار العملات الأجنـبية

سجل سعر الدولار الامريكي استمرار ارتفاعه مقابل الدينار الليبي لليوم الثالث على التوالي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية حفاظها على حالة الارتفاع ايضا في تداولات السوق الموازية مساء الجمعة.

وواصل الدولار الامريكي صعوده القياسي في التعاملات مساءا اليوم مقابل الدينار الليبي بعد تجاوزه حاجز الـ6 دنانير ونصف لليوم الثالث على التوالي .

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 27-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.62 و 6.61 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.63 دينار

اليورو = 7.79 دينار

الجنية الإسترليني 8.65 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.40 دينار

الجنية المصري 0.42 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.89 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.87 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.38 دينار “مصرف الجمهورية”.

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