الأغا: الصراع بين صنع الله والكبير بدأ بتسخير الأخير العملة الأجنبية للمليشيات بالاعتمادات الوهمية

بنغازي 27 نوفمبر 2020 (وال) – أوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، إن الصراع بين محافظ المصرف المركزي المُقال، الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس، مصطفى صنع الله، ليس جديدًا.

وذكر الأغا في تصريحات لـ”العربية.نت”، أن هذا الصراع بدأت فصوله عندما امتنع الكبير عن تلبية احتياجات “الوطنية للنفط” من العملة الأجنبية لتغطية عمليات التطوير وأعمال الصيانة التي يحتاجها قطاع النفط في ليبيا بينما كان يسخر العملة الأجنبية للعصابات والمليشيات المسلحة من خلال فتح الاعتمادات الوهمية.

وذكر أن الاتهامات بين الطرفين أصبحت معلنة اليوم بعد أن وصل إنتاج النفط إلى أكثر من مليون برميل يوميًا، وارتفاع سعر العملة بالسوق الموازي، الذي توقع فيه الشارع الليبي حلاً جذريًا لمشاكله مع بدء عمليات التصدير.

ووصف الأغا الصرع بين الكبير وصنع الله بـ”البلطجي”، مُبينًا أن الكل في طرابلس يتعامل بمنطق القوة بعيدًا عن القانون، وأن إيقاف الإيرادات عن المصرف المركزي الذي تسيطر عليه قيادات الإخوان المحصنة بالمليشيات المسلّحة، قرار مبرر له. (وال – بنغازي) س س

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