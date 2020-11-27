وزارة الاقتصاد تبحث تداعيات الجائحة على مشروعها التنموي

ناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة خلال اجتماع موسع، المشروع التنموي للوزارة والجهات التابعة لها لعام 2021.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه وكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد رجب خليل، ووكيل الوزارة لشؤون الصناعة، رفقة مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة ومديري ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة، بحث المشاكل والصعوبات التي تواجه الجهات التابعة في أداء مهامها وسبل تذليلها، إضافة لبحث مدى تأثير جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والبرنامج التنموي للعام 2020.

وتطرق المجتمعون إلى مناقشة آلية التواصل والتنسيق بين الوزارة والجهات التابعة بتفعيل برنامج التحول الرقمي الخاص بالوزارة، إذ خلص الاجتماع حول الاتفاق على تنظيم ورشة عمل تتناول خطة الوزارة لعام 2021 خلال الأيام القليلة المقبلة.

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