بلدية غريان تعاني من نقص حاد في الوقود بسبب اعتصام سائقي الشاحنات الخاصة بالنقل

أوضحت بلدية غريان اليوم الجمعة خلال بيان لها أن محطات الوقود داخل البلدية تعاني من نقصا حادا في الوقود بسبب اعتصام سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود، بعد الاعتداء على أحد السائقين منذ أيام من قبل مجموعة مسلحة.

وأكدت البلدية خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه من خلال لجنة الأزمة ولجنة الوقود أنها تواصلت بشكل مباشر مع السائقين لتلبية مطالبهم وعلى رأسها تأمين شاحنات الوقود من نقطة التزود بميناء طرابلس حتى وصولها إلى الحدود الإدارية للبلدية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة.

كما أعلنت البلدية أنها على تواصل مع شركة البريقة وشركات توزيع الوقود من أجل توفير الوقود على وجه السرعة لكافة المحطات العاملة داخل البلدية وبحصة أكبر من الحصص السابقة.

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