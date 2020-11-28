بلدية سبها تستعد لاحتفالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

وضع مكتب حاضنات الأعمال والمشاريع الصغرى والمتوسطة بالمجلس البلدي سبها، لمساته الأخيرة استعداداً للاحتفاء بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والكبرى وشركة سحاب فزان للخدمات الإعلامية.

وحدد المكتب يوم غد الأحد بداية الاحتفال، ضمن خطة المجلس البلدي سبها في دعم وتطوير المشاريع داخل نطاق البلدية بكل فروعها والاهتمام بالجانب التنموي والتطوير .

وجاء في منشور بصفحة البلدية أن فعاليات الحفل ستنطلق داخل ديوان المجلس البلدي على تمام الساعة العاشرة صباحاً وستشمل بعض العروض المرئية وكلمات للشخصيات الرائدة في مجال الأعمال والمشاريع الصغرى والمتوسطة وطرح لمجموعة من الافكار والخطط التي يمكن تطبيقها داخل بلدية سبها.

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