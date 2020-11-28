“توجيهات برلمانية” بحماية غابات الجبل الأخضر

قال رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب “إدريس عمران” إن مسئولية حماية الغابات في منطقة الجبل الأخضر مترامية الأطراف، تقع على عاتق الشرطة الزراعية وباقي الأجهزة الأمنية والتي من واجبها حماية هذه الغابات من التعديات الواسعة التى تتعرض لها والتي تسببت في إزالة مساحات خضراء واسعة مما يهدد كامل المنطقة بالتصحر .

وأعرب “عمران” عن قلقه من تعرض العديد من الأشجار والنباتات البرية في الجبل الأخضر لخطر الانقراض بسبب التعديات الواسعة عليها ، مجدداً دعوته لتكثيف الجهود “لحماية هذه الثروة الطبيعية التي يمكن أن تكون مصدراً مهماً لتنمية المنطقة” ، مؤكدا بأن اللجنة تتابع نتائج تدخل وزارة الزراعة بهذا الشأن.. بالمقابل أشاد بالمجهودات التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لحماية الغابات في منطقة الجبل الأخضر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية