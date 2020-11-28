اتحاد غرف التجارة يبحث إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع المغرب

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد محمد الرعيض مع نظيره رئيس الجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات عمر مورو، إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ووفق بيان لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، تناول الاجتماع دعم المجهودات المبذولة من أجل الإسراع في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية المتينة والعريقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تشجيع المبادرات الهادفة إلى تنمية المبادلات التجارية بين رجال الأعمال والتجار في البلدين.

وأشار البيان إلى التوصل لتوقيع اتفاق للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة، تطوان، الحسيمة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الغرفتين. اعتباراً للتكامل الاقتصادي والتشابه في البنيات الاستثمارية بمدينة طنجة ومدينة مصراتة.

وأوضح البيان بأن الاجتماع ناقش أيضا السبل الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين في ظل وجود “فرص عديدة” للتعاون سواء بالمغرب أو بليبيا، مع ضرورة فتح قنوات التواصل لتمتين التبادل الاقتصادي وتطوير العلاقات الليبية المغربية.

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