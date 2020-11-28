اقتصاد

البدري لصدى الاقتصادية :الكبير طالب بحرق العملة التي صادرتها مالطا وأمريكيا تدخلت … وعصمة ليبيا لدى “ستيفاني”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال النائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد السلام البدري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الحكومة المالطية توعدت بالإفراج عن الشحنة المالية التي تمت مصادرتها ، وتمت طباعتها طرف مركزي البيضاء .

وأفاد أن هذه الشحنة ستساهم في معالجة عدد من المواضيع المالية ضمنها مصاريف وسداد ديون علاج الجرحى  ، مضيفاً أن إجراء مصادرة هذه الأموال مسيس .

وتابع بالقول: من المفترض أن يكون لدى  ليبيا بنك واحد مركزي ، مشيراً إلى أنه سابقاً عرض النقود وصل إلى 11 مليار ، ولآن 35 مليار وهذا سينتج تضخم ، وهبوط في قيمة العملة ويسبب في عدد من المشاكل ، وينعكس على المواطن .

وأفاد بالقول: إن الطباعة في روسيا أمر اضطراراي ، بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة لمحاولة الطباعة في بريطانيا ، مضيفاً أنه لا يعقل عدم امكانية سحب المواطنين حتى مرتباتهم بالمنطقة الشرقية .

وأفاد أن الحكومة المالطية أكدت أن كافة اجراءات طباعة العملة في روسيا قانوينة ، وبعد ذلك خاطبهم محافظ مركزي طرابلس “الصديق الكبير” وطالبهم بإحراقها ومن ثم تدخلت الحكومة الأمريكية وطالبت عدم حرقها وترك الأموال .

وتابع بالقول: هذه العملة لحل اشكالية المواطن وليست مواد كيميائية أو غيرها ، فإما يتم الافراج عليها أو العودة من مصدرها ، مشيراً إلى أن كافة حلول ليبيا عند المبعوثة الأممية إلى ليبيا “ستيفاني”  وعصمة ليبيا لديها .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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