خاص لصدى: شركات وهمية تحاول فتح حسابات بمصرف التجارة والتنمية … تعرف على التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير إدارة الفروع بالمنطقة الغربية بمصرف التجارة والتنمية ،إلى إدارات الفروع والوكلات .

تضمنت المراسلة وجود عدد من الشركات التي طالبت بفتح حساب وتم رفض ذلك بعدم وجود بيانات عليها ، وتتمثل في شركة شارع جمال لخدمات النظافة العامة ، وشركة عبر الساحل لتوزيع الوقود والخدمات النفطية ، وشركة مجموعة الفلاع الوطنية لاستيراد الغذائية واللحوم ، وشركة نواة المستقبل للخدمات الطبية .

كما أكد مصدر بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية على أن هذه الشركات لا تملك بيانات في كشوفات الشهادات السلبية بالسجل التجاري “المركزي” منذ سنة 2017 مما يوضح أنها شركات وهمية ,

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