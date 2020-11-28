نقابة عمال شركة الواحة تطالب بضرورة تنفيذ قرار زيادة مرتبات قطاع النفط

طالبت نقابة عمال شركة الواحة للنفط والغاز اليوم السبت، بضرورة تطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط في البلاد.

وينص القرار الذي يحمل الرقم 642 والصادر في عام 2013، على زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% اعتبارًا من الأول من يناير من العام 2014.

وأشارت النقابة في بيان مقتضب عبر موقع فيسبوك، على أن تطبيق القرار أصبح ضرورة ملحة وحل لن يتنازل عنه العاملين بقطاع النفط.

وتضمن البيان مطالبة الجهات السيادية للدولة بتنفيذ القرار، إضافة إلى دعوة نقابات الشركات النفطية الأخرى إطلاق حملة تفاعل التفاعل وضغط لتنفيذ قرار الزيادة بالطرق القانونية.

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