شركة ميتكا اليونانية تبحث الشروع في إنشاء محطة كهرباء طبرق الغازية

بحث المسؤلون عن الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت مع شركة ميتكا اليونانية شروع الأخيرة في إنشاء محطة كهرباء طبرق الغازية.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بالمدينة برعاية المجلس البلدي لطبرق وبمشاركة مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح.

وبحسب بيان للبلدية، يتضمن المشروع الذي ستنفذه الشركة اليونانية إنشاء محطة كهرباء غازية في مدينة طبرق بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 740 ميغاوات.

وأشار البيان إلى أن المجلس البلدي بطبرق بذل جهودًا كبيرة من أجل توفير الموقع المناسب لبناء المحطة وتذليل كل الصعاب التي واجهت المشروع طيلة السنوات الماضية.

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